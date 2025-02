Trump sorgt für Aufregung: Ukraine-Rohstoffe als US-Militärhilfe?

Trump hatte gefordert, im Austausch für umfangreiche US-Hilfen Zugang zu den Bodenschätzen der Ukraine zu erhalten, insbesondere zu Seltenen Erden, die für die Herstellung von Halbleitern und Elektroautos entscheidend sind. Er äußerte, dass die Ukraine bereit sei, dies zu tun. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland, doch Trump hat angedeutet, dass er die Unterstützung möglicherweise drastisch reduzieren könnte. In Kiew gibt es Befürchtungen, dass Russland aus etwaigen Friedensgesprächen als Sieger hervorgehen könnte.

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen Äußerungen zur Ausbeutung von Bodenschätzen in der Ukraine im Gegenzug für US-Militärhilfe scharfe Kritik aus Deutschland auf sich gezogen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte Trumps Vorschlag, die wertvollen Rohstoffe der Ukraine zur Finanzierung von Verteidigungshilfen zu nutzen, als "egoistisch" und "selbstbezogen". Scholz betonte, dass die Ukraine die Ressourcen für ihren Wiederaufbau nach dem Krieg benötigen werde, insbesondere angesichts der enormen Zerstörungen durch den russischen Angriff.

Trump kritisierte auch seinen Vorgänger Joe Biden, dem er vorwarf, die Ukraine finanziell ausgenutzt zu haben, während er selbst mit der ukrainischen Regierung an "Deals" arbeite, um die US-Unterstützung zu kompensieren. In der Ukraine sind einige Gebiete mit wertvollen Rohstoffen mittlerweile von russischen Truppen besetzt, was die Situation weiter kompliziert. Trotz dieser Besetzungen verfügt die Ukraine noch über zahlreiche erkundete Felder mit strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium und Uran.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, die ukrainische Armee zu modernisieren, um besser auf die Herausforderungen des Krieges reagieren zu können. Er plant eine Umstrukturierung der Streitkräfte und betont die Notwendigkeit, die Flugabwehr zu stärken, um die kritische Infrastruktur des Landes zu schützen.

In einem weiteren Kontext hat Trump auch seine Bereitschaft zur Verständigung mit dem Iran im Atomstreit bekundet. Er plädiert für ein "nukleares Friedensabkommen", während er gleichzeitig maximalen Druck auf den Iran ausüben möchte. Die iranische Führung zeigt sich gesprächsbereit, jedoch bleibt die Beziehung zwischen den USA und dem Iran angespannt, insbesondere im Hinblick auf das iranische Atomprogramm.

