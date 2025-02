Diageo-Aktien stürzen ab: Geopolitische Unsicherheiten belasten das Unternehmen

Die Aktien des britischen Spirituosenherstellers Diageo haben am Dienstag aufgrund eines gestrichenen Mittelfristziels einen weiteren Rückgang verzeichnet. Der Kurs fiel um bis zu 4,4 Prozent auf 2.261 Pence, was den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 markiert. Obwohl sich die Aktie gegen Mittag etwas erholte, lag sie immer noch ein halbes Prozent im Minus. In den letzten zwölf Monaten hat Diageo etwa ein Fünftel seiner Börsenbewertung verloren, was aktuell über 52 Milliarden Pfund (62,5 Milliarden Euro) entspricht. Seit dem Rekordhoch von 4.110 Pence Anfang 2022 beträgt das Kursminus sogar 40 Prozent.

Das Unternehmen sieht sich einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gegenüber und hat seine mittelfristigen Wachstumsziele aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf einen drohenden Handelskrieg in den USA, aufgegeben. Stattdessen plant Diageo, regelmäßig Kurzfristausblicke zu geben. Analysten hatten zwar mit der Streichung der mittelfristigen Ziele gerechnet, waren jedoch enttäuscht über das Fehlen neuer Vorgaben. Zudem hatten einige Experten, darunter Analysten von Morgan Stanley, auf mögliche Kosteneinsparungen gehofft, um die Gewinnentwicklung zu stabilisieren.