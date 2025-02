KNDS übernimmt Alstom-Werk in Görlitz: Neue Perspektiven für 580 Mitarbeiter! Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS hat das Görlitzer Werk des Schienenfahrzeugherstellers Alstom übernommen. In einer feierlichen Zeremonie in Görlitz, die im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz stattfand, wurde die entsprechende …