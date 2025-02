Zölle und Anleihen: Wie der Handelskrieg die Märkte in Aufruhr versetzt

Die jüngsten Entwicklungen auf den Märkten für deutsche Staatsanleihen sind stark von der Furcht vor einem Handelskrieg geprägt, insbesondere nach der Einführung weitreichender Zölle durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Am Montag stiegen die Kurse deutscher Anleihen, was sich im Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,51 Prozent auf 133,19 Punkte widerspiegelte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,39 Prozent. Analyst Rainer Guntermann von der Commerzbank kommentierte, dass die Zölle zwar nicht völlig überraschend kämen, jedoch einen Rückschlag für die Risikostimmung der Anleger darstellten.

Die Zölle betreffen Waren aus Kanada, Mexiko und China, was in Europa Besorgnis auslöste, da Trump auch Zölle auf EU-Waren in Aussicht stellte. Am Dienstag kam es zu einer leichten Entspannung, nachdem die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum mitteilte, dass die USA die Zölle gegenüber Mexiko für einen Monat aussetzen würden. Dennoch blieben die Zölle auf chinesische Waren in Kraft, was die Unsicherheit an den Märkten aufrechterhielt.