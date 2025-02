China reagiert auf Trumps Zölle: Neue Handelskonflikte drohen!

In Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf chinesische Importe hat China Gegenzölle und Maßnahmen gegen amerikanische Unternehmen angekündigt. Laut dem Finanzministerium in Peking sollen ab dem 10. Februar 2024 zusätzliche Zölle von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas sowie von 10 Prozent auf Öl und landwirtschaftliche Maschinen aus den USA erhoben werden. Zudem wird eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Google eingeleitet, und das US-Unternehmen Illumina sowie der Bekleidungskonzern PVH Corp, zu dem die Marke Calvin Klein gehört, wurden auf eine Liste unzuverlässiger Entitäten gesetzt, was Strafen und Einschränkungen nach sich ziehen könnte.

Peking kritisierte die US-Zölle als Störung der globalen Handelsstabilität und der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Beobachter deuten die chinesischen Maßnahmen als eine moderate, aber entschlossene Antwort, die sowohl Wehrhaftigkeit als auch Verhandlungsbereitschaft signalisiert. China importiert ohnehin nur geringe Mengen an Rohöl und Kohle aus den USA, und Google hat aufgrund der Internetzensur in China nur eine begrenzte Präsenz.