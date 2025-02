RTL überrascht: Wolff-Christoph Fuss, Raabs Poker-Show und politisches Duell!

Wolff-Christoph Fuss, ein prominenter Sportreporter, wird ab dem kommenden Sommer für RTL die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie die Übertragungen der Europa League und der Conference League kommentieren. Der 48-jährige Journalist hat kürzlich seinen Vertrag bei Sky bis 2029 verlängert und wird dort weiterhin Bundesliga-Topspiele begleiten. Fuss ist seit 1999 im Sportjournalismus tätig, mit einer Unterbrechung von 2009 bis 2012, und hat sich als einer der bekanntesten Fußball-Kommentatoren in Deutschland etabliert. Zuletzt war er für Sat.1 in der Bundesliga aktiv und kommentierte auch bedeutende internationale Turniere wie die Europameisterschaft 2021 und die Weltmeisterschaft 2022 für Magenta TV.

In einem weiteren Schritt hat RTL die Show "Raabs Pokernacht" angekündigt, die am 27. Februar erstmals ausgestrahlt wird. In dieser neuen Poker-Show wird Stefan Raab zusammen mit seinem Kollegen Elton und drei weiteren prominenten Spielern am Tisch sitzen. Ein Wildcard-Gewinner, der sich über Qualifikationsturniere auf GGPoker.de qualifiziert hat, wird die Möglichkeit erhalten, mit den Stars zu spielen. Die Show wird sich auf die beliebte Poker-Variante "Texas Hold'em" konzentrieren und umfasst insgesamt sechs Folgen in diesem Jahr. Der Poker-Experte Michael Körner wird die Zuschauer mit Insider-Wissen und spannenden Einblicken begleiten.