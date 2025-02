Warnstreiks bei der Deutschen Post: Verzögerungen bei Briefen und Paketen!

Wegen Warnstreiks bei der Deutschen Post müssen die Bundesbürger weiterhin mit Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen in der Paketzustellung aufgerufen. Nach Angaben der Post beteiligten sich rund 2.800 Beschäftigte an etwa 250 Standorten, darunter Städte wie Köln, Stuttgart und München. Die Auswirkungen der Streiks sind bereits spürbar, da die Zusteller häufig sowohl Pakete als auch Briefe ausliefern, was bedeutet, dass die Verzögerungen in der Paketzustellung auch die Briefzustellung betreffen können.

Bereits am Dienstag kam es zu einem Warnstreik in der Briefsortierung, was dazu führte, dass weniger Briefe für die Zustellung bereitlagen. Eine Post-Sprecherin schätzte, dass die Warnstreiks die Menge an ausgelieferten Paketen und Briefen um einen niedrigen einstelligen Prozentbereich reduzierten. Die Deutsche Post, die täglich über 40 Millionen Briefe und mehr als 6 Millionen Pakete zustellt, erwartet, dass die Rückstände innerhalb von zwei Tagen nach Ende der Streikaktivitäten abgearbeitet werden können.