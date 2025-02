Nagarro startet 70 Millionen Euro Aktienrückkauf – Signal für Investoren!

Die Nagarro SE, ein IT-Dienstleister mit Sitz in München, hat am 5. Februar 2025 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro beschlossen. Dieses Programm, das auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Oktober 2020 basiert, sieht den Rückkauf von bis zu 684.384 Aktien vor, was etwa 4,97 Prozent des aktuellen Grundkapitals entspricht. Der Rückkauf wird über die Börse durchgeführt und erfolgt im Zeitraum vom 6. Februar bis zum 19. September 2025.

Die Entscheidung für den Rückkauf kommt in einem Kontext, in dem Nagarro zuvor Übernahmegespräche mit einem Investor abgebrochen und die Möglichkeit einer Privatisierung verworfen hat. Stattdessen möchte das Unternehmen seine Wachstumsstrategien und -möglichkeiten in den Vordergrund stellen. Nagarro hatte bereits im Januar 2025 angekündigt, innerhalb von drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro zurückzukaufen, was die aktuelle Maßnahme als Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung des Unternehmens und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre interpretiert.