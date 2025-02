Alzchem Group AG: Top-Kaufempfehlung mit 82 EUR Kursziel bis 2026!

Die Alzchem Group AG, ein führender Hersteller chemischer Produkte in Deutschland, hat am 3. Februar 2025 eine neue Research-Studie von Montega AG veröffentlicht, die das Unternehmen mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 82,00 EUR für die nächsten 12 Monate bewertet. Alzchem ist der einzige vollintegrierte Hersteller in der westlichen Welt, der Produkte entlang der sogenannten NCN-Kette (Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung) produziert. Mit über 900 registrierten Marken und mehr als 400 Patenten hebt sich das Unternehmen durch seine starke Marktposition und jahrzehntelange Forschungskompetenz hervor.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Alzchem seine Produktionskapazitäten für Kreatin erheblich ausgebaut und plant bis Ende 2026 eine Verdopplung der Nitroguanidin-Produktion in Deutschland. Dieses Investitionsprojekt mit einem Gesamtvolumen von rund 140 Millionen EUR wird durch EU-Subventionen und Zuschüsse von Verteidigungskunden unterstützt, was die sicherheitspolitische Relevanz unterstreicht. Auch eine mögliche Produktionsansiedlung in den USA wird in Betracht gezogen, wobei bereits eine Förderzusage des U.S. Department of Defense vorliegt.

Die Analysten von Montega erwarten, dass der Umsatz von Alzchem bis 2027 auf etwa 700 Millionen EUR steigen wird, mit einer EBITDA-Marge von rund 21%. Dies würde zu einem signifikanten Anstieg des Nettogewinns führen, was auch Dividendenerhöhungen zur Folge haben könnte. Trotz einer bereits exzellenten Kursentwicklung von 116% im Jahr 2024 sehen die Analysten weiteres Potenzial für die Aktie, die derzeit moderat bewertet ist. Die Kombination aus hoher Qualität, starken Wachstumstreibern und attraktiven Bewertungsmultiples macht Alzchem zu einem vielversprechenden Investment.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,80EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.