Atoss Software: Analysten heben Kursziele – Wachstumschancen im Fokus!

Warburg Research hat ebenfalls das Kursziel für Atoss Software angehoben, von 144 auf 146 Euro, und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Müller betont, dass die Wachstumsstory des Unternehmens noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Diese positiven Einschätzungen der Analysten spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Atoss wider.

In einer aktuellen Meldung berichtet Atoss Software von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024, in dem neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt wurden. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 170,6 Millionen Euro, während das operative Ergebnis um 22 Prozent auf 63,4 Millionen Euro zulegte. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 37 Prozent. Der Vorstand plant, eine Dividende von 2,13 Euro je Aktie auszuschütten, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Für das Geschäftsjahr 2025 strebt Atoss einen Umsatz von mindestens 190 Millionen Euro an, mit einer EBIT-Marge von mindestens 31 Prozent. Die langfristigen Ziele des Unternehmens sind ambitioniert: Bis 2030 soll ein Umsatz von 400 Millionen Euro erreicht werden. Diese Wachstumschancen im Bereich Workforce Management und die starke Marktposition von Atoss unterstreichen die positive Perspektive des Unternehmens.

Insgesamt zeigen die Analystenbewertungen und die Unternehmenszahlen, dass Atoss Software gut positioniert ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Anleger könnten von den Wachstumschancen und der stabilen Ertragslage profitieren.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 120EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.