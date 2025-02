WashTec übertrifft Erwartungen: EBIT steigt auf 45 Millionen Euro!

Die WashTec AG hat am 5. Februar 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Das Unternehmen, das in der Fahrzeugwaschtechnologie tätig ist, meldet ein EBIT von rund 45 Millionen Euro, was einem Anstieg von etwa 9% im Vergleich zum Vorjahr (41,9 Millionen Euro) entspricht. Diese Entwicklung übertrifft die ursprüngliche Prognose, die ein mittleres einstelliges Wachstum vorsah. Auch der Return on Capital Employed (ROCE) verbesserte sich um etwa 2 Prozentpunkte auf 24%, was ebenfalls über den Erwartungen lag, die von einem stabilen ROCE im Vergleich zum Vorjahr (21,5%) ausgingen.

Die Umsatzprognose für 2024 liegt bei etwa 477 Millionen Euro, was einem Rückgang von rund 3% im Vergleich zu 489,5 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Trotz des Umsatzrückgangs konnte die EBIT-Marge auf etwa 9,5% gesteigert werden, im Vergleich zu 8,6% im Vorjahr. Besonders bemerkenswert ist das vierte Quartal 2024, das mit einem Umsatz von 142 Millionen Euro das zweitbeste Quartal in der Unternehmensgeschichte darstellt, nur übertroffen von dem Rekordquartal im vierten Quartal 2022. Das EBIT im vierten Quartal erreichte mit 18 Millionen Euro einen neuen Höchstwert und stieg um rund 20% im Vergleich zum Vorjahr.

Der Free Cashflow sank auf 39 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14% im Vergleich zu 46,1 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang wird auf hohe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückgeführt, die durch den hohen Quartalsumsatz zum Jahresende bedingt sind. Die Mitarbeiterzahl stieg zum Jahresende um 83 auf insgesamt 1.770, während der durchschnittliche Personalbestand bei 1.715 lag.

Die vollständige Veröffentlichung der Konzernzahlen sowie die Prognose für 2025 sind für den 26. März 2025 geplant. Die ordentliche Hauptversammlung wird am 13. Mai 2025 stattfinden. WashTec, mit Sitz in Augsburg, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich Fahrzeugwäsche und beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter weltweit.

Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 40,25EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.