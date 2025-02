EU vs. USA: Handelsstreit oder Chance für transatlantische Partnerschaft?

Die Europäische Union (EU) hat sich im Handelsstreit mit den USA unter der Führung von Präsident Donald Trump zu einer offenen und pragmatischen Verhandlungsstrategie bekannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich optimistisch und betonte die Bereitschaft, sowohl schwierige Verhandlungen zu führen als auch Lösungen zu finden, wo dies möglich ist. Ziel sei es, bestehende Missstände zu beseitigen und die Grundlagen für eine stärkere transatlantische Partnerschaft zu schaffen.

Von der Leyen warnte jedoch auch vor den möglichen Konsequenzen eines Handelskriegs, insbesondere dem Verlust amerikanischer Arbeitsplätze. Sie verwies darauf, dass europäische Unternehmen in den USA rund 3,5 Millionen Amerikaner beschäftigen und eine Million weitere Arbeitsplätze direkt vom Handel mit Europa abhängen. „Auf beiden Seiten steht viel auf dem Spiel“, so von der Leyen. Diese Warnung kam in Reaktion auf Trumps jüngste Äußerungen, in denen er erneut Zölle auf EU-Importe ankündigte. Konkrete Details zu den Zöllen nannte er nicht, ließ jedoch durchblicken, dass sie „ziemlich bald“ verhängt werden könnten.