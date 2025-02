Leonteq: Neuer CEO Christian Spieler bringt frischen Wind ins Unternehmen!

Am 6. Februar 2025 gab die Leonteq AG die Ernennung von Christian Spieler zum neuen CEO bekannt, der seine Position am 1. März 2025 antreten wird. Spieler bringt über 25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit, darunter Führungspositionen bei JP Morgan, Lehman Brothers und Citigroup. Er hat umfassende Kenntnisse in strukturierten Produkten und war zuletzt als Berater bei Bain & Company tätig. Der Verwaltungsratspräsident Christopher Chambers lobte Spielers Erfahrung in der Umsetzung strategischer Initiativen und der Führung leistungsstarker Teams.

Christian Spieler äußerte sich optimistisch über die Zukunft von Leonteq und betonte die Stärken des Unternehmens, darunter die Technologie und die Kundenbasis. Er wird die Nachfolge von Lukas Ruflin antreten, der seit 2017 CEO war und das Unternehmen durch herausfordernde Zeiten geführt hat. Ruflin wird für seine Leistungen gewürdigt, insbesondere für die Transformation von Leonteq in ein stark kapitalisiertes Unternehmen.