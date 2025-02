Aurubis AG: Starkes EBT-Wachstum und nachhaltige Investitionen im Fokus!

Der CEO Dr. Toralf Haag betonte, dass Aurubis weiterhin auf Erfolgskurs sei und der positive Cashflow trotz erheblicher Investitionen in das internationale Hüttennetzwerk ein Zeichen für das solide Geschäftsmodell des Unternehmens sei. Der Netto-Cashflow betrug 178 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Aurubis verfolgt eine Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die Effizienz und Nachhaltigkeit seines Multimetall-Hüttennetzwerks zu erhöhen. Im ersten Quartal wurden bereits rund 1 Milliarde Euro von genehmigten Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro umgesetzt, was zu einem zusätzlichen EBITDA-Beitrag von etwa 260 Millionen Euro pro Jahr führen soll. Zu den wichtigen Fortschritten zählt die Eröffnung einer neuen Recyclinganlage in Olen, Belgien, die wertvolle Metalle wie Nickel und Kupfer zurückgewinnt. Zudem wurde der symbolische Start eines Industriewärmeprojekts in Hamburg gefeiert, das CO2-Emissionen signifikant reduzieren soll.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt Aurubis die Prognose eines operativen EBT zwischen 300 und 400 Millionen Euro. Die Nachfrage nach Kupferprodukten und anderen Metallen bleibt hoch, jedoch könnten geplante Wartungsstillstände in Bulgarien und Deutschland die Ergebnisse im weiteren Verlauf des Jahres belasten.

Insgesamt zeigt Aurubis, dass es trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen in der Lage ist, profitabel zu arbeiten und gleichzeitig in nachhaltige Projekte zu investieren. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und ist an verschiedenen Börsen gelistet, darunter der MDAX.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 75,95EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.