DAX baut Gewinne deutlich aus

Kurzfristig ließe sich durchaus ein mehrere Stunden langes Long-Investment auf einen Kurslückenschluss einzugehen, dies wäre mit einem Kursanstieg an 21.689 Punkte verbunden, eine überschießende Welle könnte sogar geradewegs an die Rekordstände aus der abgelaufenen Woche bei 21.800 Zählern heranreichen. Bislang sind noch keine konsistenten Umkehrmuster zu erkennen, allerdings fehlt nach technischer Lesart noch eine zweite Korrekturwelle, die locker in den Bereich um 20.500 Punkten talwärts reichen könnte. Erstaunlich ist die Kursstärke des heimischen Leitbarometers dennoch zu werten, vor allem vor dem Hintergrund drohender US-Zölle auf Waren aus der Europäischen Union. US-Präsident Donald Trump hatte diese unlängst angekündigt und dürfte sich angesichts des Handelsdefizits womöglich schon bald für einen solchen Schritt entscheiden. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 21.300 Punkte ein mögliches Verkaufsszenario mit Abschlagspotenzial zurück auf 20.922 Punkte und darunter 20.500 Zähler.

Aktuelle Lage