Umsatz- und Gewinnsprung gemeldet

Als Zulieferung von Smartphoneherstellern hat Qualcomm von einer überragenden Nachfrage nach seinen Chips profitiert und im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrekord erzielt. In Zahlen ausgedrückt hat das Unternehmen seinen bereinigten Gewinn um 18 Prozent auf 11,67 Mrd. US-Dollar und den Reingewinn um 24 Prozent auf 3,83 Mrd. US-Dollar gesteigert. Für das laufende Vierteljahr stellt Qualcomm Erlöse von 10,2 bis 11,0 Mrd. und einen Gewinn von 2,38 bis 2,58 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Die Prognosen liegen schon jetzt über den Markterwartungen.

Ein Blick auf den bisherigen Wochenchart entlarvt in dem Papier von Qualcomm einen äußerst sauberen Kursverlauf, nachdem im abgelaufenen Jahr ein Rekord bei 230,63 US-Dollar Mitte Juni ausgebildet werden konnte und das Papier anschließend exakt in den Bereich der letztmöglichen Trendwendestelle um das 38,2 % Fibonacci-Retracement korrigiert hatte. Dort versucht der Wert nun einen Doppelboden aufzubauen, der mit einem weiteren Kurssprung bestätigt werden dürfte und folglich wieder mittelfristiges Kurspotenzial zurück an die Rekordstände von 230,63 US-Dollar entfalten dürfte. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 150,00 US-Dollar zunächst eine markante Unterstützung, erst unterhalb derer würden sich sukzessive Abschläge zurück auf den EMA 200 (Woche) bei 142,25 US-Dollar und den Support um 139,94 US-Dollar einstellen.

