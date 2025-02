Deutsche Industrie sammelt deutlich mehr Aufträge ein

Allerdings haben Großaufträge die Entwicklung beim Auftragseingang ein Stück weit verzerrt. So wären die Bestellungen ohne Berücksichtigung von Großaufträgen im Monatsvergleich nur um 2,2 Prozent höher ausgefallen, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die angeschlagene deutsche Industrie hat Ende des vergangenen Jahres überraschend viele neue Aufträge erhalten. Im Dezember legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 6,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar einen Anstieg erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Zuwachs um 2,0 Prozent ausgegangen.

Der Lichtblick für den für die deutsche Wirtschaft wichtigen Industriesektor folgte nach zwei Rückschlägen in Folge. Im November waren die Bestellungen noch um revidiert 5,2 Prozent und im November um 1,5 Prozent gesunken. Im längerfristigen Vergleich zeigt sich weiterhin eine schwache Entwicklung. Im Gesamtjahr 2024 haben die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe laut Bundesamt insgesamt 3,0 Prozent weniger Aufträge eingesammelt als im Jahr zuvor.

Im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im Dezember ebenfalls besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Rückgang um 6,3 Prozent, während Analysten mit einem Minus von 10,5 Prozent gerechnet hatten.

Die schleppende Entwicklung im Industriesektor ist einer der wesentlichen Gründe für die allgemeine Konjunkturschwäche in Deutschland. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung von Europas größter Volkswirtschaft das zweite Jahr in Folge. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für 2025 deutlich gesenkt. Demnach wird nur ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent erwartet - im Herbst hatte die Regierung noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent gerechnet./jkr/stk