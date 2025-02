Die nächste Bank-Aktie, die durch die Decke geht!

Am Donnerstag geht es mit der französischen Großbank Société Générale für den nächsten Titel steil nach oben. Die Pariser haben ein starkes Ergebnis abgeliefert und die Aktie wird dafür mit dem höchsten Stand seit fast drei Jahren belohnt. Nicht überzeugen kann hingegen die niederländische ING Group . Die Ergebnisse im Einzelnen.

Die Franzosen haben ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,7 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro steigern können. Damit wurde das unternehmenseigene Wachstumsziel von 5 Prozent deutlich übertroffen. Die Bank unterstreicht in ihrer Pressemitteilung, dass vor allem die Ergebnisse im Global Banking und bei Anlageprodukten stark waren.

Der Nettogewinn stieg um 69 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Dazu hat vor allem der ROTE (Return on Tangible Equity) von 6,9 Prozent beigetragen, der damit wie der Umsatz über dem eigenen Ziel (>6 Prozent) lag. Auch beim Kosten-Einkommensverhältnis schlug sich die Bank besser, als sie selbst in Aussicht gestellt hatte.

Mehr Geld für die Aktionäre geplant

Für 2025 setzt die Société Générale auf ein Umsatzwachstum von mehr als drei Prozent, während die Kosten gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 um 1 Prozent gesenkt werden sollen. Auch das Kosten-Einkommensverhältnis soll weiter verbessert werden, während die Kerneigenkapitalquote (CET) konstant über 13 Prozent bleiben soll.

Mit Blick auf die Kapitalallokation plant die Bank Ausschüttungen in Höhe von 1,74 Milliarden Euro oder 2,18 Euro pro Aktie. Darauf sollen 1,09 Euro auf eine Cash-Dividende entfallen. Außerdem will die Bank eigene Aktien im Wert von 872 Millionen Euro zurückkaufen. Den Wert dieser Transaktion beziffert das Institut ebenfalls mit 1,09 Euro pro Aktie.

Während die Anteile der Société Générale am Donnerstagvormittag um mehr als 8 Prozent zulegen können, zeigt sich bei der ING Group, die in Deutschland über ein starkes Privatkundengeschäft verfügt, das genaue Gegenteil. Die Aktie gibt um mehr als 3 Prozent nach, da die vorbörslich präsentierten Zahlen nicht überzeugen konnten.

Die Gesamteinnahmen der Niederländer kletterten im abgelaufenen Geschäftsjahr um bescheidene 0,2 Prozent. Daraus wurde gegenüber dem Vorjahr ein um 12,3 Prozent niedrigerer Gewinn erzielt. Nach rund 7,3 Milliarden Euro in 2023 erzielte die ING Group im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 6,4 Milliarden Euro. Der Grund für die Einbußen sind um 4,8 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro gestiegene Ausgaben.

Viele neue Kunden, aber ein schwächeres Ergebnis

Dank 1,1 Millionen neuer Kundinnen und Kunden, davon 434.000 allein im Schlussquartal, ist die Bank aber für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt. Das zeigt auch das um 4 Prozent höhere Kreditvolumen sowie die um 7 Prozent gestiegenen Einlagen. Insgesamt verfügt die Bank nun über 14,4 Millionen sogenannte "mobile primary costumer", die in der Pressemitteilung als starker Wachstumstreiber bezeichnet werden.

Die Kapitalisierung der Bank ist mit einer CET1-Quote von 13,6 Prozent noch besser als die der Société Générale ausgefallen, die Niederländer konnten ihren Vorjahreswert von 14,7 Prozent jedoch nicht verteidigen. Das gilt auf für die Profitabilität (ROTE), die von 14,8 auf 13,0 Prozent gefallen ist. Diese Verschlechterungen dürften der Grund für die am Donnerstag zu beobachtenden Gewinnmitnahmen sein.

Fazit: Europäischen Banken geht es aktuell richtig gut

Für europäische Banken herrscht ein gutes Geschäftsumfeld. Die profitieren von den gegenüber den Nullzinsjahren stark angehobenen Leitzinsen. Außerdem verfügen europäische Kundinnen und Kunden trotz der Wachstumskrise in der Eurozone über viel Kapital, auf das sich hohe Zinserträge erzielen lässt. Gleichzeitig entwickelt sich das Interesse an Kredit- und Anlageprodukten stabil.

Davon hat im vergangenen Geschäftsjahr vor allem die französische Société Générale profitiert, deren Aktie am Donnerstag mit starken Kursgewinnen belohnt wird und auch die Anteile an der Commerzbank sowie der Deutschen Bank antreibt. Trotz vieler Neukunden hat sich die niederländische ING Group gegenüber dem Vorjahr nicht steigern können, die Aktie verliert daher an Boden. Sie dürfte aber ein starker Kandidat für einen charttechnischen Ausbruch bleiben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion