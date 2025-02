Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und ist unter 1,04 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0385 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Seit einem heftigen Kurseinbruch zu Beginn der Woche, als eine Verschärfung der US-Zollpolitik Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatte, konnte sich der Euro deutlich erholen. Zur Wochenmitte war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,0442 Dollar gestiegen, was in etwa dem Niveau entspricht, das der Euro vor dem Zollstreit hatte.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA erwartet, bevor am Freitag der stark beachtete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf dem Programm steht.

Neue Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie haben den Euro am Morgen nicht bewegt. Im Dezember hatte die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes deutlich mehr Aufträge eingesammelt als erwartet./jkr/stk