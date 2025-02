Atombit startet seine Reise der radikalen Transformation von Customer Experience (CX) und Employee Experience (EX) mit der Übernahme von Amplify Analytix

Führungskräfte von Atombit und Amplify Analytix feiern den Abschluss der Übernahme und damit den Beginn eines spannenden neuen Kapitels im Bereich Experience Intelligence.

„Das Team und die Fähigkeiten, die wir zusammenbringen, sind außergewöhnlich", sagte Paolo Righetti, Gründer und CEO von Atombit. „Wir haben ein Konzept für wertschöpfende, gewinnbringende CX und EX, das seit 20 Jahren in der Entwicklung ist, und bringen Lösungen auf den Markt, die für Unternehmen in verschiedenen Branchen bahnbrechend sein werden. Gemeinsam werden wir neu erfinden, was mit Experience Intelligence erreicht werden kann, und die Wertschöpfung für die größten und komplexesten Marken der Welt transformieren. Wir freuen uns, Amplify Analytix als entscheidenden Schritt auf diesem Weg an Bord zu holen."

„Amplify verfügt über ein phänomenal talentiertes Team aus Unternehmensberatern, Datenwissenschaftlern und Ingenieuren sowie GenAI-Experten, die bereits seit Jahren die Wertschöpfung ihrer Kunden neu erfinden. Dies ist unsere erste Übernahme seit unserer Gründung und ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen."

Amplify-Mitgründerin und CEO, Laura Murphy, teilt Paolos Begeisterung. „Der Beitritt zu Atombit beschleunigt unsere gemeinsame Mission, die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, zu verändern und ihre Ergebnisse zu revolutionieren. Mit der Erfahrung und der globalen Reichweite von Atombit können wir das Ausmaß an Wirkung, die wir für unsere Kunden erzielen, erweitern und in neue Branchen und Märkte expandieren. Ich bin sehr stolz auf unser Team und dankbar für unsere wunderbaren Kunden, mit denen wir die Messlatte noch höher legen wollen."

Amplify wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Atombit operieren und seine Markenidentität und sein Führungsteam beibehalten. Die Unternehmen werden ihre Lösungen kombinieren und ein konsolidiertes Wertangebot auf den Markt bringen, das die Expertise beider Seiten nutzt. Das fusionierte Unternehmen wird spezialisierte Lösungen auf den Markt bringen, die Methoden, Technologien, AI und Analytik nutzen, um Wachstum zu beschleunigen, Effizienz zu optimieren und Risiken zu minimieren. Durch die gleichzeitige Neudefinition von Kunden- und Mitarbeiter-Lifetime-Value werden revolutionäre Erträge ermöglicht.

Amplify markiert den Beginn der Reise von Atombit, ein Marktführer zu schaffen und die Wertschöpfung entlang der CX- und EX-Lebenszyklus neu zu gestalten. Für weitere Informationen über Atombit und die Übernahme von Amplify Analytix oder für Anfragen, besuchen Sie bitte www.atombit.com.

