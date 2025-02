Siemens Healthineers steigert Gewinn überraschend deutlich - Kurssprung

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem die Geschäfte in Amerika und in der Region Asien, Pazifik, Japan legten zu. In China kämpft der Konzern allerdings weiterhin mit verzögerten Auftragsvergaben. Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen in der Labordiagnostik verhalfen dagegen zusätzlich zu einem höheren operativen Gewinn. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut: Die Siemens-Healthineers-Aktie legte kurz nach dem Handelsbeginn um sechs Prozent zu und erreichte ein Hoch seit rund drei Jahren.

Wie die Siemens-Tochter weiter am Donnerstag in Erlangen mitteilte, kletterte der Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende Dezember um fast sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte kam ein Plus von 5,7 Prozent zustande.