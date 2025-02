Cloud Temple tritt Gaia-X bei und verstärkt sein Engagement für eine sichere und kooperative europäische Cloud

PARIS, 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Cloud Temple, ein wichtiger Akteur im Bereich Cloud-Computing, gibt seine Mitgliedschaft bei Gaia-X bekannt, der europäischen Initiative, die darauf abzielt, ein vernetztes, innovatives und sicheres Cloud-Ökosystem in Europa zu schaffen. Diese Mitgliedschaft ist ein weiterer Schritt in Cloud Temples Engagement für eine vertrauenswürdige europäische Cloud-Plattform.

Die wichtigsten Aktionsbereiche von Gaia-X sind:

Kollaborative Innovation - zur Förderung der technologischen Entwicklung auf europäischer Ebene.

- zur Förderung der technologischen Entwicklung auf europäischer Ebene. Transparenz bei der Datenverwaltung - um den Nutzern Garantien zu bieten.

- um den Nutzern Garantien zu bieten. Die Schaffung eines geschützten digitalen Umfelds - zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen, damit sie sich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld entwickeln können.

Cloud Temple will mit seiner Expertise in sicheren Cloud-Lösungen für sensible Märkte dazu beitragen, die Arbeit von Gaia-X voranzutreiben. Das Unternehmen wird eine aktive Rolle bei der Festlegung der technischen Standards für die Interoperabilität zwischen den Betreibern, der Entwicklung innovativer neuer Infrastrukturen und der Umsetzung von Lösungen spielen, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen und die Anforderungen einer vertrauenswürdigen digitalen Umgebung zugeschnitten sind.

„Gaia-X ist die Organisation in Europa, die am besten kollektive Intelligenz im Dienste einer vertrauenswürdigen europäischen digitalen Wirtschaft verkörpert. Aus unserer Sicht stellt diese Mitgliedschaft einen wesentlichen Hebel dar, um unsere Fähigkeit zu beschleunigen, unsere internationalen Kunden mit innovativen und sicheren Lösungen zu unterstützen", erklärte Sébastien Lescop, Geschäftsführer von Cloud Temple.

Die Mitgliedschaft von Cloud Temple bei Gaia-X spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, eine Schlüsselrolle in der europäischen Cloud zu übernehmen, und unterstreicht sein Engagement für die Entwicklung kollaborativer, leistungsstarker Lösungen, die auf die digitalen Herausforderungen von morgen zugeschnitten sind.

Informationen zu:

Cloud Temple wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Cloud in sensiblen Sektoren zu demokratisieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei die Innovation zu beeinträchtigen, um den Transformationsbedürfnissen der Industrie, des Finanzwesens, des Gesundheitswesens und des öffentlichen Sektors gerecht zu werden. Das Angebot entspricht den höchsten Standards, wie z. B. SecNumCloud, eine Qualifikation, die das Unternehmen 2022 für seine IaaS-Dienste und 2024 für sein PaaS-Angebot durch ANSSI erhalten hat, sowie Health Data Hosting (HDS)- und ISO 27001-Zertifizierungen.

