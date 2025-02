Siemens Healthineers - Aktie im Rampenlicht - 06.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Healthineers einen Gewinn von +12,34 % verbuchen.

Mit einer Performance von +6,62 % konnte die Siemens Healthineers Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

Der Dax nähert sich am Donnerstag wieder seinem Rekordhoch. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, konnte der Leitindex die am Montag entstandene Kurslücke wegen des von Trump ausgelösten Zollschocks …

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem die Geschäfte in Amerika und in der Region Asien, Pazifik, Japan legten zu. In China kämpft der Konzern allerdings weiterhin mit …

Bei den Einzelwerten geht es heute um Arm Holdings, Qualcomm, Ford, MicroStrategy, Electronic Arts, Amazon, Siemens Healthineers und Metro. Erik Kämper informiert über die Lage an den Märkten.