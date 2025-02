Astrazeneca will hohes Wachstumstempo dank neuer Medikamente auch 2025 halten

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat sich dank eines überraschend starken Schlussspurts im vergangenen Jahr besser geschlagen als gedacht. Konzernchef Pascal Soriot sprach in der Mitteilung vom Donnerstag von einer starken Entwicklung und schaut optimistisch in das neue Jahr: Die anziehende Nachfrage in allen wichtigen Absatzmärkten dürfte helfen, "unser Wachstumstempo auch 2025 zu halten", sagte er zur Zahlenvorlage in Cambridge. Allerdings erwartet er ein etwas geringeres Umsatzplus als 2024. Dabei entwickle sich die Medikamentenpipeline positiv.

2024 schwoll der Umsatz um 18 Prozent auf gut 54 Milliarden Dollar (52 Mrd Euro) an. Auch im Schlussquartal profitierte der britische Hersteller von einer stark angezogenen Nachfrage nach seinen Krebsmedikamenten. Aber auch der Umsatz mit der RSV-Impfung Beyfortus aus der Zusammenarbeit mit dem französischen Konzern Sanofi zog kräftig an.