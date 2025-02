Milliarden Gewinne für Hannover Rück, aber droht jetzt die Trendwende?

Preisdruck in der Vertragserneuerung – Markt bleibt stabil

Zum 1. Januar musste die Hannover Rück einen inflations- und risikobereinigten Preisrückgang von 2,1 Prozent in der traditionellen Schaden-Rückversicherung hinnehmen. Dennoch konnte das Unternehmen das Prämienvolumen um 7,6 Prozent steigern – ein starkes Signal für die Marktposition der Hannover Rück. Insgesamt wurden 9,3 Milliarden Euro an bestehenden Verträgen erneuert, während 950 Millionen Euro an Prämienvolumen gekündigt wurden. Durch neue Verträge und Marktanpassungen stieg das Gesamtvolumen auf über 11 Milliarden Euro.

"Wir blicken auf eine erfolgreiche Erneuerung in einem weiterhin attraktiven Markt zurück", sagte CEO Jean-Jacques Henchoz. "Die Nachfrage nach hochwertigen Rückversicherungskapazitäten war nochmals höher als im Vorjahr."

Ausblick: Gewinnziel von 2,4 Milliarden Euro bleibt unangetastet

Für das laufende Jahr 2025 zeigt sich der Konzern weiterhin optimistisch und peilt einen Gewinn von rund 2,4 Milliarden Euro an. Der Markt erwartet sogar noch etwas mehr: Der Analystenkonsens liegt bereits bei 2,5 Milliarden Euro.

Allerdings gibt es Risiken: Die jüngsten Waldbrände in Kalifornien haben bereits früh im Jahr für einen signifikanten Großschaden gesorgt. CEO Henchoz betont daher die Wichtigkeit einer umsichtigen Zeichnungspolitik und eines starken Risikomanagements.

Aktie stabil – Anleger setzen auf weiteres Wachstum

Trotz des leichten Preisrückgangs in der Vertragserneuerung zeigen sich Anleger unbeeindruckt. Die Aktie der Hannover Rück hielt sich stabil und bleibt für viele Analysten ein langfristig attraktives Investment. Mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, einem soliden Finanzpolster und einer disziplinierten Risikopolitik bleibt das Unternehmen ein zentraler Player im globalen Rückversicherungsmarkt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 255,7EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.





