Alphabet-Aktie: Das ist jetzt entscheidend!

Einerseits profitierte das Unternehmen von einem anhaltend starken Cloud-Wachstum. Dazu kamen hohe Werbeerlöse und nicht zu vergessen eine Menge KI-Fantasie. Der konnte Alphabet mit den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen jedoch nicht gerecht werden, wodurch die Aktie deutlich an Boden verloren und von ihren jüngsten Rekordnotierungen zurückgesetzt hat .

Mit einem Plus von 33,4 Prozent ist es für die Aktie von Technologie-Gigant Alphabet in den vergangenen 12 Monaten richtig gut gelaufen. Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+22,6 Prozent) und konnte damit deutlich outperformt werden.

Trotz hoher Verluste: Noch ist alles in Ordnung!

Wie die Kursverluste vom Mittwoch zu bewerten sind, soll ein Blick auf den Chart der Aktie und ihre technische Verfassung bewerten. Die Pointe gleich vorweg: Bisher ist hier noch nichts in die Brüche gegangen! Die Betonung liegt allerdings auf "bisher".

Kurzfristiger Aufwärtstrend ist gefährdet

Grundsätzlich befindet sich die Alphabet-Aktie in einem sowohl lang- als auch mittelfristigen Aufwärtstrend, wobei seit dem Stand von 150 US-Dollar eine Ausbruchsrallye läuft. Hier nämlich lag das im Winter 2021/22 erzielte, markante Top. Dieser Ausbruch wurde im Zuge einer Korrektur im September als nachhaltig bestätigt, nachdem 150 US-Dollar trotz des Unterschreitens der 200-Tage-Linie erfolgreich getestet wurden.

In den vergangenen Wochen handelte die Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von 15 US-Dollar. Diese Bewegung bescherte Alphabet eine Reihe weiterer Rekordhochs. Der Ausbruch aus dem Trendkanal scheiterte jedoch, nachdem die Aktie nach den Earnings mit einem Gap unterhalb des Aufwärtstrendkanals eröffnete.

Chance und Risiko stehen sich gleichberechtigt gegenüber

Im Bereich von 190 US-Dollar zeigten Anlegerinnen und Anleger Kaufinteresse. Hier liegt aus technischer Perspektive eine Unterstützungszone, die aus der Horizontalen sowie der am Mittwoch getesteten 50-Tage-Linie gebildet wird. Kann diese Zone verteidigt werden, spräche nichts für einen Rebound in Richtung der Aufwärtstrendoberkante und das Erreichen neuer Rekordnotierungen im Bereich von 210 US-Dollar.

Sollte der Support bei 190 US-Dollar jedoch aufgegeben werden, drohen Verluste zunächst bis 180 US-Dollar. Diese könnten sich jedoch auch bis 175 US-Dollar erstrecken, wo neben der 200-Tage-Linie auch eine Aufwärtstrendlinie verläuft. Erst ein Kurs unterhalb dieser Zone würde eine nachhaltige Eintrübung des Chartbilds bedeuten. Derzeit verfügt die Aktie also über einen Puffer von rund 10 Prozent.

Technische Indikation liefert gemischte Signale

Für einen Verbleib im Aufwärtstrendkanal spricht der Trendstärkeindikator MACD, der noch immer einen aufsteigenden Trend der Aktie anzeigt. Da er jedoch wie auch der Relative-Stärke-Index (RSI) gegen den übergeordneten Trend der Aktie fällt, liegen bearishe Divergenzen vor, die eine Trendwende bedeuten könnten.

Dazu kommt der Umstand, dass der RSI auf ein neutral bis negatives Niveau gefallen ist und damit erste Schwäche anzeigt. Aus technischer Perspektive ist also unklar, ob am Ende die Bullen oder die Bären das Rennen um die nächste Impulsbewegung machen.

Fazit: Kein unmittelbarer Handlungsbedarf

Das bedeutet für Anlegerinnen und Anleger, dass derzeit kein proaktiver Handlungsbedarf besteht. Wer investiert ist, hält an seiner Position fest, solange sich die Aktie oberhalb der breiten Unterstützungszone zwischen 170 und 180 US-Dollar behaupten kann – hier könnte nach einer Korrektur auch eine Einstiegsgelegenheit bestehen, sollte eine klare Bodenbildung zu erkennen sein.

Wer kurzfristig einstiegen möchte, sollte das mit einem Stopp-Loss in Höhe der 50-Tage-Linie tun. Aufwärtspotenzial besteht gegenwärtig bis 210 US-Dollar, was einem Potenzial von knapp 10 Prozent entspricht – damit stehen sich Chance und Risiko fast gleichberechtigt gegenüber, was aus Trading-Perspektive nicht für einen Einstieg spricht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

