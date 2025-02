+6,9 % zum Vormonat / Im Jahr 2024 insgesamt 3,0 % weniger Aufträge und 4,0 % weniger Umsatz als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Dezember 2024 (real, vorläufig):



+6,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-6,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





November 2024 (real, revidiert):-5,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-1,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2024gegenüber November 2024 saison- und kalenderbereinigt um 6,9 % gestiegen. Ohnedie Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 2,2 % höherals im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich blieb derAuftragseingang im 4. Quartal 2024 unverändert (0,0 %) gegenüber dem Vorquartal,ohne Großaufträge stieg er um 1,4 %. Im November 2024 ging der Auftragseingangnach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Oktober 2024 um 5,2 % zurück(vorläufiger Wert: -5,4 %). Im gesamten Jahr 2024 waren die Auftragseingängekalenderbereinigt um 3,0 % niedriger als im Vorjahr.Die positive Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe imDezember 2024 ist wesentlich auf den deutlichen Anstieg im Sonstigen Fahrzeugbau(Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) zurückzuführen. Hier lagen dieNeuaufträge aufgrund mehrerer Großaufträge um 55,5 % höher als im Vormonat. Auchdie Zuwächse der Auftragseingänge im Maschinenbau (+8,6 %) beeinflussten dasGesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang in derAutomobilindustrie (-3,2 %) aus.Im Bereich der Vorleistungsgüter ergab sich für den Auftragseingang im Dezember2024 ein Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vormonat. Bei den Investitionsgüternund den Konsumgütern stieg der Auftragseingang um 10,9 % beziehungsweise 7,7 %.Die Aufträge aus dem Inland stiegen im Vormonatsvergleich um 14,6 %,hauptsächlich aufgrund der Großaufträge aus dem Bereich des SonstigenFahrzeugbaus. Die Aufträge aus dem Ausland stiegen um 1,4 %. Dabei stiegen dieAuftragseingänge aus der Eurozone um 6,2 %, während die Aufträge von außerhalbder Eurozone um 1,5 % fielen.Auftragseingänge im Jahr 2024: Stabilisierungstendenz in der zweitenJahreshälfteIm Gesamtjahr 2024 waren die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbekalenderbereinigt um 3,0 % niedriger als im Vorjahr. In der ersten Jahreshälftehatte sich noch der seit dem Jahr 2021 zu beobachtende Abwärtstrend fortgesetzt,während sich in der zweiten Jahreshälfte tendenziell eine Stabilisierungabzeichnete.Im Bereich der Investitionsgüter lagen die Auftragseingänge im Jahr 2024 um 2,5