1,3 Millionen weniger Niedriglohnjobs von 2014 bis 2024

- Niedriglohnquote im Osten in zehn Jahren von 35 % auf 18 % fast halbiert

- Im Westen sank die Niedriglohnquote lediglich von 19 % auf 16 %

- Auch Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden in Deutschland

zwischen April 2014 und April 2024 gesunken



In den zehn Jahren von April 2014 bis April 2024 ist die Zahl der

Niedriglohnjobs in Deutschland um 1,3 Millionen gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im April 2024 rund 6,3 Millionen

Beschäftigungsverhältnisse und damit knapp jeder sechste Job (16 %) mit einem

Bruttostundenverdienst unterhalb der Niedriglohnschwelle von 13,79 Euro

entlohnt. Im April 2014 und somit vor der Einführung des gesetzlichen

Mindestlohns zum 1. Januar 2015 befand sich noch mehr als jeder fünfte Job (21 %

oder rund 7,6 Millionen) im Niedriglohnsektor. Die Niedriglohnschwelle lag

damals bei 10,00 Euro brutto je Stunde. Zum Niedriglohnsektor zählen alle

Beschäftigungsverhältnisse (ohne Auszubildende), die mit weniger als zwei

Drittel des mittleren Bruttostundenverdienstes entlohnt werden.





Bundesweit stärkster Rückgang der Niedriglohnquote zwischen April 2022 und April2023Zwischen April 2022 und April 2023 sank der Anteil der Jobs unterhalb derNiedriglohnschwelle an allen Beschäftigungsverhältnissen um 3 Prozentpunkte von19 % auf 16 %. Das war der stärkste Rückgang der Niedriglohnquote innerhalb dervergangenen zehn Jahre. In diesem Zeitraum von April 2022 und April 2023 war dergesetzliche Mindestlohn von 9,82 Euro auf 12,00 Euro gestiegen.Niedriglohnsektor schrumpft im Osten deutlich stärker als im WestenDer Anteil der niedrigentlohnten Jobs an allen Beschäftigungsverhältnissenhalbierte sich in den östlichen Bundesländern im Zehnjahresvergleich nahezu: DerAnteil sank um 17 Prozentpunkte von 35 % auf 18 %. In den westlichen Ländernsank der Anteil dagegen nur um 3 Prozentpunkte von 19 % auf 16 %.Abstand zwischen Gering- und Besserverdienenden im ZehnjahresvergleichverringertNicht nur der Anteil der Niedriglohnjobs hat sich in den zehn Jahren von 2014bis 2024 verringert, sondern auch der Verdienstabstand zwischen Gering- undBesserverdienenden: So erhielten Besserverdienende (obere 10 % der Lohnskala) imApril 2024 das 3,00-Fache des Bruttostundenverdienstes von Geringverdienenden(untere 10 % der Lohnskala), im April 2014 war es noch das 3,48-Fache. Dabeizählte eine Person im April 2024 bis zu einem Bruttostundenverdienst von 13,00Euro zu den Geringverdienenden und ab 39,05 Euro brutto pro Stunde zu denBesserverdienenden.Lohngefälle im Westen nach wie vor stärker als im OstenNach wie vor war das Lohngefälle im April 2024 im Westen deutlich größer als imOsten: So erhielten Besserverdienende in den westlichen Bundesländern den3,08-fachen Bruttostundenverdienst von Geringverdienenden, währendBesserverdienende in den östlichen Bundesländern den 2,50-fachen Verdienst vonGeringverdienenden erzielten. Im April 2014 hatte der Verdienstabstand im Westenbei 3,47 und im Osten bei 3,31 gelegen.Methodische Hinweise:Bei den Angaben handelt es sich um Ergebnisse der Verdiensterhebung für April2022, April 2023 und April 2024 in der mit einer geschichteten Stichprobe von 58000 Betrieben Angaben zu Verdiensten und Arbeitszeiten der abhängigBeschäftigten erhoben werden. Verglichen wurden die Angaben mit den Ergebnissender Verdienststrukturerhebung, die für den Berichtsmonat April 2014 durchgeführtwurde.Zum Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse, die mit wenigerals zwei Drittel des mittleren Bruttostundenverdienstes (Median) entlohntwerden. Auszubildende werden bei dieser Analyse ausgeschlossen.Der Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden - die sogenannteLohnspreizung - ist ein Maß zur Beschreibung der Lohnungleichheit. Hierzu wirdder Verdienstabstand zwischen den Geringverdienenden (untere 10 % der Lohnskala,Obergrenze markiert durch das 1. Dezil) und Besserverdienenden (obere 10 %,Untergrenze markiert durch das 9. Dezil) gemessen.