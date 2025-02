cosnova GmbH / Rekordumsatz und rasantes Wachstum: cosnova bestätigt ...

Rekordumsatz und rasantes Wachstum: cosnova bestätigt 2024 seine führende Marktposition (FOTO)

Sulzbach (Taunus) (ots) - Die cosnova Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Nettoumsatz von 954 Millionen Euro und einem außergewöhnlichen Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen - und damit seinen Umsatz in den letzten drei Jahren verdoppelt. Damit bestätigt das Unternehmen seine Position als einer der dynamischsten und weltweit erfolgreichsten Beauty-Player im Markt. cosnova ist mit seinen beiden Marken essence und Catrice in Europa sowie in zahlreichen Märkten in Nord- und Südamerika, Middle East, Asien und Afrika vertreten - und verzeichnet in allen Regionen Marktanteilsgewinne. Besonders beeindruckend: Trotz herausfordernder Marktsituation, geprägt von fehlendem Wachstum der deutschen Wirtschaft, Kaufzurückhaltung, steigendem Wettbewerbsdruck und verändertem Konsumverhalten, übertrifft das Unternehmen mit einem Wachstumssprung von 17 Prozent im deutschen Heimatmarkt alle Erwartungen. Dieser Erfolg basiert auf gezielten Investitionen in das Marken- und Produktportfolio, innovativen digitalen und stationären Markenerlebnissen sowie dem Ausbau des E-Commerce-Geschäfts. Parallel dazu verstärkt cosnova sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.



Während die "Demokratisierung der Schönheit" heute zu einem beliebten Anspruch unter Beautymarken geworden ist, setzt cosnova diese Mission seit seiner Gründung vor über 20 Jahren bis heute konsequent um. Mit der Idee, qualitativ hochwertige Kosmetikprodukte zu attraktiven Preisen für alle zugänglich zu machen, wurde cosnova zum Vorreiter der Branche und begeistert so auch in seiner dritten Unternehmensdekade Konsument*innen weltweit: Die Nachfrage nach Produkten der Marken essence und Catrice , wie Augen-Make-up, Lippenpflege, Rouge und Puder, war auch 2024 ungebrochen. Dabei performte essence im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Rekordniveau: Im Jahr 2024 gehörten 10 der 20 meistverkauften Produkte in der Kategorie 'Dekorative Kosmetik' (Auge, Lippe, Teint & Nagel) bei dm-drogerie markt Deutschland zur Marke essence - basierend auf den Absatzdaten des Gesamtjahres. Auch zahlreiche Produkte aus dem Catrice -Sortiment erzielten sehr starke Abverkaufszahlen.