Metro vor dem Börsen-Aus! Aktie steigt um 38 Prozent

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will den Handelskonzern Metro von der Börse nehmen. Sein Investment-Vehikel EPGC bietet 5,33 Euro pro Aktie im Rahmen eines Delisting-Erwerbsangebots, das am Mittwochabend nach Börsenschluss bekannt gegeben wurde. Am Vortag lag der Kurs noch bei 3,91 Euro, was einer Prämie von 36 Prozent entspricht. Die Metro-Aktie steigt am Donnerstag um über 37 Prozent auf 5,38 Euro.

Metro unterstützt den Rückzug von der Börse und will das Angebot prüfen. Allerdings lehnen die beiden Großaktionäre Meridian und Beisheim einen Verkauf ihrer Anteile ab. EPGC kontrolliert derzeit 49,99 Prozent der Metro-Aktien, während Meridian und Beisheim gemeinsam 24,99 Prozent halten. Rund 25 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz, an diese richtet sich das Angebot.