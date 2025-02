EcoGraf meldet erfolgreichen Betrieb seiner Graphit-Produktqualifizierungsanlage

Graphit macht rund 50% der gesamten in einer Lithium-Ionen-Batterie aus. Allerdings kann dabei nicht irgendein Graphit verwendet werden. Es wird ein gereinigtes sphärisches (oder Kugel-) Graphit benötigt. Dieses wird derzeit zum allergrößten Teil in China hergestellt und dabei ein Verfahren eingesetzt, dass hochgiftige Flusssäure verwendet. Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) hat in den vergangenen sieben Jahren aber ein Verfahren zur Herstellung sphärischen Graphits entwickelt, das umweltschonend ist und vor allem ohne Flusssäure auskommt. Jetzt wurde ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung dieses Verfahrens erreicht!

Denn wie EcoGraf heute mitteilt, hat man erfolgreich eine Betriebskampagne in der Produktqualifizierungsanlage (PQF) des Unternehmens zur kontinuierlichen Herstellung von hochreinem, sphärischem Graphit ohne Verwendung von Flusssäure (EcoGraf HFfree) abgeschlossen. Dieses Material wurde gemäß der chemischen Spezifikationen eines Batterieanodenherstellers hergestellt.

Dabei hat EcoGraf in der PQF auf fortlaufender Basis hochreines Kugelgraphit hergestellt, wobei die entscheidenden Gerätschaften und Materialien dem Unternehmen zufolge zuverlässig und effizient funktionierten. Eine anschließende Analyse des in der Anlage hergestellten Produkts habe zudem die entscheidenden chemischen und physikalischen Spezifikationen bestätigt, die unerlässlich für die Anodenbeschichtung sind.

Erfolgreiche Betriebskampagne bestätigt chemische und physikalische Spezifikationen

Das Unternehmen wird den Betrieb der Anlage jetzt weiterlaufen lassen, um zusätzliche wertvolle Daten für den geplanten Einsatz des Verfahrens im kommerziellen Maßstab zu gewinnen. EcoGraf hatte die PQF im vergangenen Jahr kommissioniert und zugleich Test im Labormaßstab durchgeführt, die zeigten, dass mit dem HFfree-Prozess hohe Reinheitsgehalte von bis zu 99,99% Kohlenstoff erreicht werden können.

Doch nicht nur auf operativer Basis gab es gute Neuigkeiten. EcoGraf konnte auch melden, dass das man – noch nicht-verbindliche – Vereinbarungen hat, um den Absatz sowie den Entwicklungsprozess einer Graphitreinigungsanlage zu unterstützen. Im Detail hat man eine Vereinbarung mit einem internationalen Chemiekonzern über die potenzielle Lieferung von sphärischem Graphit unterzeichnet und darüber hinaus von einem großen Batteriehersteller eine Unterstützungserklärung in Bezug auf die Errichtung einer EcoGraf HF free-Anlage erhalten.

Potenzielle Kunden könnten weiteren Kommerzialisierungsprozess unterstützen

Gleichzeitig, so das Unternehmen von Managing Director Andrew Spingks, wurden die Gespräche mit einer Reihe von Automobilherstellern, Batterieherstellern und potenziellen Kunden aus der Lieferkette fortgesetzt.

Für die Zukunft plant EcoGraf, mehrere Graphitreinigungsanlagen in großen Batterieproduktionszentren in Europa, Nordamerika und Asien unter Einsatz des EcoGraf HFfree-Verfahrens zu errichten, das bereits über ein US-Patent verfügt. Dabei zieht man eine ganze Reihe potenzieller Entwicklungsstandorte in Betracht, da das EcoGraf-Team davon ausgeht, dass die Nachfrage nach neuen, nicht aus China stammenden Graphitprodukten in Europa und Nordamerika aufgrund der strengeren EU-Gesetzgebung und der Zölle der US-Regierung deutlich steigen wird. Die Strategie, Anlagen an mehreren Standorten zu errichten beruht dabei auf positivem Kundenfeedback aus Produkttests sowie Prognosen einer höheren Nachfrage nach Naturgraphit, das Performancevorteile, niedrigere Kosten und eine bessere CO2-Bilanz bietet.

Ein weiterer positiver Punkt ist, dass laut EcoGraf IP Australia kürzlich mitgeteilt hat, dass es die zweite Patentanmeldung des Unternehmens, die in Australien eingereicht wurde, angenommen hat. Diese bietet zusätzliche Abdeckung für das Reinigungsverfahren EcoGraf HFfree®, einschließlich der Anwendung für das Anodenrecycling. Wie gesagt hatte EcoGraf dazu in den USA bereits das Patent erhalten.

Die Produktqualifizierungsanlage des Unternehmens wird gemeinsam mit der Commonwealth Regierung durch deren 48,9 Mio. AUD umfassendes Critical Minerals Development Program finanziert, das australische Unternehmen bei der Errichtung von Kapazitäten zur Verarbeitung von Batteriematerialien unterstützt. EcoGraf hat bislang Mittel in Höhe von 2,9 Mio. Dollar für sein PQF-Programm erhalten.

Fazit: Wir betrachten es als wichtigen Meilenstein, dass EcoGraf in der PQF die kontinuierliche Herstellung von hochreinem, sphärischem Graphit ohne Verwendung gemäß der Spezifikationen potenzieller Kunden erreicht hat. Auch und gerade die mögliche Unterstützung zukünftiger Kunden des Unternehmens beim Übergang in die kommerzielle Phase betrachten wir als sehr vielversprechend. EcoGrafs HFfree Verarbeitungstechnologie und die vertikal integrierte Entwicklung von Batterieanodenmaterialien soll den Kunden signifikante Kosten- und Umweltschutzvorteile bieten. Das soll damit beginnen, dass in Zukunft qualitativ hochwertiges Graphit vom Epanko-Projekt des Unternehmens in Tansania verarbeitet wird. Bei Epanko handelt es sich um die größte, zur Entwicklung bereite Graphitressource Afrikas und EcoGraf hat bereits die KfW IPEX-Bank damit beauftragt, einen UFK-Kredit von bis zu 105 Mio. USD für die Errichtung der Epanko-Mine zu erlangen. Es dürfte für EcoGraf auch von Vorteil sein, dass vorhergesagt wird, dass die Nachfrage nach Material, das nicht aus China stammt, in Europa und Nordamerika erheblich steigen wird – vor allem auf Grund zunehmender EU-Gesetzgebung und neuer Einfuhrzölle der US-Regierung.

