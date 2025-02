Modehaus Gucci trennt sich von Kreativdirektor De Sarno

Die italienische Marke befindet sich seit einiger Zeit finanziell in schwierigen Fahrwassern. Gucci-Mutterkonzern Kering hatte im dritten Quartal 2024 ein Umsatzminus von 16 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro verzeichnet. Dazu hat laut Kering insbesondere das strauchelnde Geschäft von Gucci beigetragen. Im dritten Quartal fielen die Erlöse von Gucci um 26 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Die Luxusmodebranche leidet schon länger unter einer schwachen Nachfrage. Insbesondere in Asien gestalten sich die Geschäfte für die Konzerne momentan schwierig, weil dort viele Wohlhabende die Wirtschaftsflaute in der Volksrepublik China zu spüren bekommen. Die Aktie von Kering gab am Vormittag 2 Prozent nach, in den vergangenen 12 Monaten verloren die Titel fast 40 Prozent./rme/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 241,7 auf Tradegate (06. Februar 2025, 10:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %. Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 30,60 Mrd.. Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kering Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -19,98 %/+31,31 % bedeutet.