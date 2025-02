Pernod Ricard senkt wie erwartet Wachstumsprognose - Margenziel bestätigt

PARIS (dpa-AFX) - Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat wegen der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und Zöllen auf bestimmte Produkte die Umsatzprognose gesenkt. Der Erlös werde im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 (30. Juni) bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken, teilte der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Chivas Regal und Havana Club am Donnerstag in Paris mit. Bislang hatte das Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum in Aussicht gestellt. Für Experten kam dies nicht überraschend. Analysten hatten wegen der anhaltenden Probleme in China damit gerechnet, dass die Wachstumsprognose gekappt wird. An der Börse kam dagegen gut an, dass das Margenziel bestätigt wurde.

Die in den vergangenen Monaten stark gefallene Aktie legte am Donnerstagvormittag rund drei Prozent zu. Das Papier war damit einer der besten Werte im EuroStoxx 50 . Der Kurs war allerdings erst am Vortag auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Trotz der Erholung am Donnerstag gehört das Papier in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Abschlag von rund einem Drittel zu den schwächsten europäischen Standwerten. Seit dem Rekordhoch der Aktie von 218 Euro im Jahr 2023 sackte der Börsenwert um mehr als die Hälfte auf rund 26 Milliarden Euro ab./zb/mis/jha/