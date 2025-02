Stax ernennt Adam Thorpe zum Managing Director, um die EMEA Healthcare Vertical zu leiten und die Expansion in Großbritannien und den europäischen Märkten voranzutreiben

Mit insgesamt 30 Jahren Berufserfahrung, vor allem bei KPMG, davon 25 Jahre im Bereich Strategie in Großbritannien und Frankreich, hat sich Adam Thorpe in den letzten zwei Jahrzehnten auf den Gesundheits- und Pflegesektor spezialisiert. Er hat Kunden bei Geschäftsabschlüssen und Wachstumsinitiativen beraten, einschließlich kommerzieller Due-Diligence-Prüfungen und Wertschöpfung über den gesamten Geschäftszyklus hinweg, und ihnen zu beschleunigtem Wachstum und besserer Performance verholfen.

NEW YORK, 6. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Stax LLC, ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf kommerzielle Due-Diligence-Prüfungen, Wertschöpfung und Exit-Planung für Private-Equity-Firmen, PE-unterstützte Unternehmen, Hedgefonds und Investmentbanken spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Adam Thorpe zum Managing Director in seinem Londoner Büro bekannt zu geben. In dieser Funktion wird Adam den Bereich EMEA Healthcare Vertical leiten.

„Adams Ernennung ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Stax, hochkarätige Führungskräfte aus der Branche anzuziehen", sagte Paul Edwards, Global Practice Leader. „Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Beratung von Investoren und der Navigation durch die Komplexität des britischen und europäischen Gesundheitswesens und der Biowissenschaften verstärkt Adam unser erstklassiges Healthcare Vertical, während wir unseren Anteil auf beiden Seiten des Atlantiks weiter ausbauen."

Bevor er zu Stax kam, baute Adam Thorpe die französische Strategiegruppe von KPMG auf und leitete diese von 2000 bis 2015 . Später kehrte er zu KPMG UK zurück und leitete den Bereich Deal Strategy im Gesundheitswesen, bevor er das Unternehmen 2024 verließ. Im Laufe seiner Karriere hat Adam umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Biowissenschaften erworben, wobei er in verschiedenen Pflegetypen wie häusliche Pflege, Altenpflege, Kinderpflege und Spezialpflege sowie in verschiedenen Segmenten wie psychische Gesundheit, Neurodiversität, Diagnostik, Bildung, medizinische Geräte, CDMO und Pharma tätig war.

„Stax hat sich einen guten Ruf als führendes Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt für Geschäftsabschluss- und Strategieberatung erworben und ein starkes Team aufgebaut. Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen beim Ausbau unserer Präsenz in Großbritannien und Europa zu unterstützen", sagte Adam Thorpe. „Was mich zu Stax geführt hat, ist der fokussierte, wertorientierte Ansatz bei der Zusammenarbeit mit Private-Equity- und Unternehmenskunden – die Nutzung von Daten, Erkenntnissen und Branchenkenntnissen, um eine solide kommerzielle und strategische branchenspezifische Beratung zu bieten. Ich freue mich darauf, zum Wachstum der Firma und zum weiteren Ausbau unseres Bereichs Gesundheitswesen beizutragen."

„Adam bringt außergewöhnliche Führungsqualitäten und Branchenkenntnisse in das Team ein und ist damit eine hervorragende Ergänzung für Stax", fügt Phil Dunne, UK Managing Director hinzu. „Als Gründer des KPMG-Büros in Paris, wo er sich 15 Jahre lang einen Namen gemacht hat, verfügt Adam über ein tiefes Verständnis dafür, was es braucht, um ein Unternehmen wachsen zu lassen. Außerdem verfügt er über weitreichende Verbindungen in der Gesundheitsbranche. Seine Erfahrung ist dabei so vielseitig wie der Gesundheitssektor – von Leistungserbringern und dem NHS bis hin zu Pharmazeutika, MedTech, kommunaler Pflege und sogar Veterinärmedizin. In Kombination mit seiner starken technischen Sichtweise ist Adam in einzigartiger Weise geeignet, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und das weitere Wachstum von Stax voranzutreiben."

Informationen zu Stax LLC

Stax LLC ist ein weltweit tätiges Unternehmensberatungsunternehmen, das Firmen- und Private-Equity-Kunden in einer Vielzahl von Branchen betreut, darunter Software/Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter/Einzelhandel und Bildung. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die das Wachstum vorantreiben, die Gewinne steigern, den Wert erhöhen und bessere Investitionsentscheidungen treffen. Bitte besuchen Sie www.stax.com und folgen Sie Stax auf LinkedIn, Instagram, Threads und Facebook.

