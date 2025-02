Startet der Silberpreis nun die Monster-Rallye? Silber-Aktien vor Eskalation

Vor dem morgigen Freitag (07. Februar) und der damit verbundenen Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar präsentiert sich der Edelmetallsektor in exzellenter Verfassung. Der Goldpreis haussiert. Silber übt derzeit enormen Druck auf einen zentralen Widerstandsbereich aus und auch Kupfer „bastelt“ unverdrossen an einer unteren Trendwende. Dazu jedoch an anderer Stelle mehr.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Silber bereitet den Ausbruch vor. Werden die Ketten gesprengt?

Der Preisbereich von 32,2 US-Dollar hat eine enorm hohe Bedeutung für das Edelmetall. Der obere Chart verdeutlicht die Situation. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte bei Silber einen weiteren Preisschub in Richtung 35 US-Dollar initiieren. Dabei muss es jedoch nicht bleiben. Der Silberpreis entwickelte in der Vergangenheit bereits des Öfteren eine fulminante Dynamik. Auch ein Durchmarsch in Richtung 40 US-Dollar und 50 US-Dollar wäre daher nicht kategorisch auszuschließen. Doch noch ist der Ausbruch des Silberpreises über die 32,2 US-Dollar nicht in trockenen Tüchern, denn die 32,2 US-Dollar sind stark ausgebaut. Ein Ausbruch ist kein Selbstläufer. Sollte es jedoch zu kommen, könnte alles ganz schnell gehen.

Stehen Silber-Aktien vor der Eskalation?

Produzentenaktien boten bislang ein ambivalentes Bild. Die Aktien der großen Gold-Silber-Kupferkonzerne, wie Newmont, Barrick Gold oder Freeport-McMoRan, dümpelten bislang aus unterschiedlichsten Gründen vor sich hin. Die Musik spielte in der zweiten und dritten Reihe. An dieser Stelle sei nur auf die fulminanten Kursanstiege von Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder aber Alamos Gold verwiesen. Angesichts anziehender Gold-, Silber- und Kupferpreise steigt nun aber offenkundig doch der Druck im Kessel. Und so zeigt zumindest Branchenprimus Newmont Corp. positive Ansätze. Ein Comeback der US-Amerikaner käme darüber hinaus gar nicht so überraschend. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldpreis vor neuen Rekorden. Kommt das Comeback von Newmont oder Barrick Gold?“.

Ob der besonderen Verhältnisse bei Silber lohnt jedoch insbesondere ein Blick auf die Aktien der Silberproduzenten. Kürzlich wurde an dieser Stelle einer der Platzhirsche – Pan American Silver – thematisiert. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Gold eskaliert. Zieht Silber nach? Schnelle 50 Prozent mit dieser Silber-Aktie?“. Eine weitere spannende Silberaktie ist die kanadische MAG Silver.

Brandneu: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Gewinner im Megamarkt - 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial" kostenlos.

MAG Silver im Fokus

MAG Silver ist mit 44 Prozent an der mexikanischen Juanicipio-Mine beteiligt. Die wird wiederum von Fresnillo (56 Prozent) betrieben. Um die Dimensionen der Mine zu verdeutlichen: Im Jahr 2024 produzierte Juanicipio 18,571 Mio. Unzen Silber (auf 100-Prozent-Basis). Die Mine ist zudem reich an Beiprodukten, wie Gold, Blei und Zink. So verzeichnete Juanicipio im Jahr 2024 unter anderem einen Goldausstoß in Höhe von 39.029 Unzen (ebenfalls auf 100-Prozent-Basis). Die Mine produziert insgesamt zu vergleichsweise niedrigen Kosten. So wies MAG Silver im Bericht für das 3. Quartal 2024 AISC in Höhe von 10,83 US-Dollar je Unze Silberäquivalent aus. Neben der Juanicipio-Beteiligung besitzt MAG Silver noch zwei eigene Explorationsprojekte in den USA und Kanada. Aufgrund der Beteiligungskonstellation bei der Juanicipio-Mine wird MAG Silver auch immer mal wieder als potenzielles Übernahmeziel von Fresnillo gehandelt.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich MAG Silver in einer spannenden Konstellation. Im Jahr 2021 bildete die Aktie im Bereich von 24 US-Dollar eine Doppeltopformation aus. Seitdem wird MAG Silver von einem Korrekturszenario dominiert. In den letzten Wochen und Monaten löste die Aktie jedoch nach und nach deren Würgegriff. Aktuell notiert sie im Bereich von 16+ US-Dollar. Der Druck auf den Widerstand von 18 US-Dollar nimmt zu. Sollte dieser überwunden werden, könnte es für MAG Silver weiter in Richtung 21 US-Dollar und 24 US-Dollar gehen. Insofern ist auch MAG Silver ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent nicht abzusprechen. Um dieses zu heben, müsste zunächst der Silberpreis über die 32,2 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer in der Aktie sollten jedoch eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden, im besten Fall auf 14 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.