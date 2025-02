Maersk: Drittbestes Ergebnis aller Zeiten – Dividende von 155 US-Dollar je Aktie

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu A.P. Moeller-Maersk AS!

Maersk-CEO Vincent Clerc kommentierte im Interview mit CNBC das starke Quartal. "Wir verzeichneten Wachstum in allen drei Segmenten. Die anhaltend hohe Nachfrage und Engpässe im Kapazitätsangebot haben ein solides Preisumfeld geschaffen." Trotz globaler Unsicherheiten sei Maersk flexibel genug, um sich den Herausforderungen anzupassen.

Aufgrund der soliden Bilanz und starken Geschäftsentwicklung schlägt der Verwaltungsrat eine mehr als verdoppelte Dividende von 155 US-Dollar pro Aktie vor, die am 21. März an die Aktionäre ausgezahlt werden soll. Zudem kündigte das Unternehmen die Initiierung eines Aktienrückkaufprogramms von 2 Milliarden US-Dollar an, das über zwölf Monate laufen soll.

Für das Jahr 2025 erwartet Maersk, dessen Leistung als Gradmesser für Handels- und Wachstumstrends gilt, ein EBITDA zwischen 6 und 9 Milliarden US-Dollar, was unter dem Vorjahreswert liegt. Der Ausblick bleibt unsicher, da steigende geopolitische Spannungen und Trumps Zollpolitik Risiken für den Handel darstellen.

Ein entscheidender Faktor für die Prognose bleibt die Situation im Roten Meer. Aufgrund anhaltender Angriffe durch Huthi-Milizen meiden Maersk und andere Reedereien diese Route seit über einem Jahr. Die Umleitung der Schiffe um Afrika herum verlängert die Transportzeiten und treibt die Frachtraten in die Höhe – ein kurzfristiger Vorteil für Maersk.

Sollte sich die Lage stabilisieren und die Route in der ersten Jahreshälfte wieder geöffnet werden, könnten die Frachtraten sinken. Bernstein-Analysten warnen, dass Maersk in diesem Fall das untere Ende seiner Prognosespanne erreichen könnte.

Zusätzlich belastet Trumps Ankündigung neuer Zölle den globalen Handel. Maersk warnt davor, dass erhöhte Importzölle in den USA, verschärfte Exportkontrollen und Sanktionen die Lieferketten weiter unter Druck setzen könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 1.593EUR auf Tradegate (06. Februar 2025, 12:01 Uhr) gehandelt.





