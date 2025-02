BASF mit anderen Chemiewerten erholt - Corteva beruhigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei BASF und anderen deutschen Agrar- und Chemiewerten am Donnerstag Vortagssorgen wegen eines enttäuschenden Ausblicks eines US-Konkurrenten weiter nachgelassen. Von den Experten der US-Bank JPMorgan hieß es, das ebenfalls im Agrarbereich starke US-Unternehmen Corteva mildere die Bedenken, die vom US-Agrarchemiekonzern FMC Corporation geschürt worden seien. Diese hatten am Vortag im Verlauf schon nachgelassen.

Der BASF-Kurs zog am Donnerstag um drei Prozent auf 46,44 Euro an. Er begab sich damit auf Erholungskurs. Nach dem Zollschock vom Montag hatten sich die Aktien zuletzt am Tief seit Mitte Januar bewegt. Der 2025 bislang eingeschlagene Erholungstrend von BASF könnte damit doch noch weitergehen. Bislang haben die Papiere in diesem Jahr etwas mehr als neun Prozent gewonnen. In der Spitze waren sie Ende Januar zu gut 48 Euro gehandelt worden.