Media Automobile bringt Autohäuser ins digitale Zeitalter (FOTO)

München (ots) - Zeitungsanzeigen und Radiowerbung funktionieren nicht mehr? KeinWunder - die Digitalisierung hat schließlich auch Einzug in die Automobilbranchegehalten. Nur wer auf den Zug aufspringt, die Kunden online erreicht und ihrenneuen Ansprüchen gerecht wird, kann sich weiterhin auf dem Markt behaupten - undgenau hier ist Norbert Palicsak von Media Automobile zur Stelle. Wie erAutohäusern und -herstellern hilft, in die digitale Welt einzusteigen und welcheErfolge dabei erzielt werden können, erfahren Sie hier.Die Automobilbranche kann kaum mit der fortschreitenden Digitalisierungmithalten: Während viele etablierte Geschäftsführer weiterhin auf klassischeKanäle wie Zeitungsanzeigen und Radiowerbung setzen, hat sich das Verhalten derKunden stark verändert. Informationen werden heute überwiegend online gesucht,und Kaufentscheidungen werden zunehmend digital getroffen. Dieser Widerspruchzwischen traditionellen Marketingansätzen und den Erwartungen modernerZielgruppen stellt eine ernsthafte Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit derBranche dar - sowohl in der Kundenakquise als auch in der Rekrutierung vonFachkräften. Um zukunftsfähig zu bleiben, ist ein Umdenken erforderlich. "Wennwir heute nicht den Mut aufbringen, den Schritt ins Digitale zu gehen, riskierenwir, morgen von der Konkurrenz abgehängt zu werden", warnt Norbert Palicsak,Geschäftsführer der Media Automobile. "Die Zukunft gehört denjenigen, die bereitsind, sich zu verändern.""Die Automobilbranche steht vor einer historischen Chance: Wir können entwedermit der Zeit gehen oder riskieren, von ihr überrollt zu werden", führt NorbertPalicsak aus. Mit dieser Überzeugung hat er vor fast fünf Jahren MediaAutomobile ins Leben gerufen - eine Full-Service-Agentur, die speziell auf dieBedürfnisse der Automobilbranche zugeschnitten ist. Von Beginn an war sein Zielklar: Autohäusern den Weg in die digitale Zukunft zu ebnen und sie fit für dieHerausforderungen des modernen Marktes zu machen. Media Automobile hat sich mitseiner Spezialisierung auf digitale Werbung, Recruiting und Film- sowieFotoproduktion schnell einen Namen gemacht. Die Agentur entwickelt ganzheitlicheMarketingstrategien, die nicht nur die Sichtbarkeit von Autohäusern steigern,sondern auch dazu beitragen, dringend benötigte Fachkräfte zu rekrutieren. Dabeisetzt das mittlerweile elfköpfige Team auf innovative Ansätze wie SocialRecruiting, Performance-Marketing und hochwertige Inhalte, die dieMarkenidentität stärken.Von der Customer Journey bis zum Markenbild: Media Automobile optimiertAutohäuser ganzheitlichMedia Automobile bietet mehr als nur klassische Marketingdienstleistungen. "Wir