In Zeiten volatiler Börsen ist eine Strategie nach wie vor besonders beliebt: die Investition in Dividenden-ETFs. Sie bieten Anlegern nicht nur Kursgewinne, sondern auch regelmäßige Ausschüttungen, die als passives Einkommen genutzt werden können. Gerade in Zeiten hoher Zinsen und Inflation können Dividenden eine wertvolle Ertragsquelle sein. Doch welche ETFs schütten am meisten aus?

Die Kollegen von Das Investment haben die Ausschüttungskönige unter den Dividenden-ETFs anhand der Ausschüttungsrendite analysiert. Die Ausschüttungsrendite ist die Kennzahl, die das Verhältnis der jährlichen Ausschüttung eines Fonds oder ETFs zum aktuellen Kurs angibt. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals die Anleger jährlich als Dividende oder Ausschüttung erhalten. Und das sind die Top 5 Dividenden-ETFs – die aktuelle Ausschüttungsrendite haben wir mit Daten der Plattform justETF aktualisiert.