Gericht stellt Cum-Ex-Verfahren gegen Börsenhändler gegen Millionenbetrag ein

Petzi56 schrieb 20.01.25, 23:20

Übernahme: Die "Grossen habendoch schon immer "die kleineren Konkurrenten" übernommen. Was solls.... wer unsicher ist, in der Gemengelage, der schaue sich doch bitte mal die Kurssituation 2008/09 an - ähnliche Zinssituation.... was wurde denn da als Dividende gezahlt?

Sicher, der momentne Kurs ist hoch (auch dazu hatte ich meibe Meinung schon gesagt). Jeder möge gern selbst seine Meinung bilden..... Fakt ist jedenfalls, das die Bankenbranche in den letzten 2 Jahren sehr gut performed hat

Ich geb, angesichts der Dividenden kein Stück mehr her!