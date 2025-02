Vom Automobil bis zur Mobilität der Zukunft

Bonn (ots) - "Flotte! Der Branchentreff" / Deutschlands größte Fuhrparkmesse

setzt mit Premieren und Fachwissen neue Maßstäbe für Mobilitätsentscheider /

Innovative Impulse garantiert



Seit 200 Jahren gibt es erst die motorisierte Mobilität: 1825 fuhr die erste

öffentliche Eisenbahn mit Fracht und Passagieren. Die Automobilgeschichte begann

mit einem bahnbrechenden Moment: Ende Januar 1886 meldete Carl Benz sein Patent

für das erste Automobil an. Mit seinem "Fahrzeug mit Gasmotorenantrieb" legte er

den Grundstein für eine Revolution der Mobilität. 139 Jahre später bleibt der

Geist der Innovation aktueller denn je.





Denn in den vielen Jahrzehnten gab es immer wieder prägende Entwicklungsschritte- von der Massenproduktion im 20. Jahrhundert bis zur aktuellenElektromobilitätswende. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben ganzeArbeit geleistet. Die Antriebstechnologie startete mit einem Einzylindermotormit 0,75 PS eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 16 km/h. Elektronik Fehlanzeige.Die Beleuchtung erfolgte durch Kerzen oder Gaslampen, und die Steuerung bestandaus rein mechanischen Komponenten. Heute stecken hunderte von Steuergeräten inden Fahrzeugen, die Funktionen wie Motorsteuerung, Assistenzsysteme,Klimaanlage, Infotainment und Fahrzeugsicherheit regeln. Bei einem modernenFahrzeug machen elektronische Systeme etwa 30-40 Prozent der Produktionskostenaus.Schrittweise entwickelten sie sich zu rollenden Computern mitInternetverbindung, Software-Updates "over the air", hochauflösendenBildschirmen, Sensoren und Kameras. Navigationssysteme und smarte Assistentenwie Sprachsteuerungen sind Standard. Eine Entwicklung voller Innovationen - biszum heutigen Tag.Innovationsgeist prägt auch die "Flotte! Der Branchentreff" 2025Auf der "Flotte! Der Branchentreff" 2025, die am 26. und 27. März in Düsseldorfstattfindet, steht die Zukunft der Mobilität im Fokus - mit einer Premiere: Neuist die Präsentation E-Nutzfahrzeugen, aber auch praxisrelevante Impulse vonExperten zu Bussen mit alternativen Antrieben, Ladeinfrastrukturfragen fürschwere Nutzfahrzeuge oder Halterhaftung bei Transportern. Praktische Einblickeund Erfahrungsberichte von Experten stehen im Mittelpunkt und bieten wertvolleOrientierungshilfen für Entscheider. Erstmals widmet sich die "Flotte!" diesemBereich.Die Messe wird damit auch für Fachleute zur zentralen Plattform, die sich zu denspezifischen Anforderungen dieser Fahrzeuge informieren möchten:- Welche technischen und operativen Besonderheiten bringen Nutzfahrzeuge mitElektroantrieb mit sich?- Wie lassen sich diese Fahrzeuge sinnvoll in bestehende Fuhrparks integrieren?