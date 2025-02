Aktienkultur in Deutschland weiter auf dem Vormarsch (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Deutscher Geldanlage-Index mit eindrucksvollem Rekordwert

- Trendverstärkung wäre sinnvoller als ein Obligatorium

- Aktienkultur erreicht zunehmend auch Geringerverdienende



Die Einstellung der Deutschen zu Aktien und aktienbasierten Geldanlagen hat sich

in den letzten 6 Monaten und noch weitaus mehr im 4-Jahres-Trend signifikant

verbessert. Das spiegelt der Deutsche Geldanlage-Index des DIVA (DIVAX-GA)

wider, der seit Sommer 2020 halbjährlich die Stimmung in der Bevölkerung zu

aktienbasierten Geldanlagen misst und Werte von -100 bis +100 Indexpunkte

einnehmen kann. Der Index ist im Januar 2025 im Vergleich zum Sommer 2024 von

30,7 auf einen neuen Spitzenwert von 35,5 Punkte gesprungen. Im Sommer 2020 lag

der Wert noch bei 24,9, also mehr als 10 Punke unter dem heutigen Niveau.









Mögliche Ursachen für diese deutliche Verbesserung gebe es mehrere, mutmaßt

Prof. Dr. Michael Heuser, der Wissenschaftliche Direktor des DIVA: "Das Jahr

2024 war ein ausgesprochen erfolgreiches Börsenjahr mit begründeter Zuversicht

auf Fortsetzung. Der KI-Hype scheint aus Sicht vieler Anleger voll intakt zu

sein. Zum Zeitpunkt der Befragung war Trump mit seiner wirtschafts- und

börsenfreundlichen Haltung bereits zum neuen amerikanischen Präsidenten gewählt.

Zudem war die Ampelkoalition in Deutschland mit ihrem vielfach kritisierten

Wirtschaftskurs schon Geschichte. All dies führt wohl zu einer positiveren

Grundhaltung gegenüber Aktienanlagen."



Politik sollte Trend endlich zur Kenntnis nehmen



Umso mehr erstaunt der Blick in die Politik: "Schaut man sich die Programme zur

Bundestagswahl an, gibt es nur eine Partei, die den Trend sieht und verstärken

will. Und das ist die FDP. Die plant höhere Freibeträge auf Kursgewinne und hält

am Altersvorsorgedepot fest, bei dem es ähnlich wie heute bei Riester staatliche

Förderung auch für

oder weniger über eine gesetzliche Verpflichtung der Bürger zum Aktiensparen mit

einem Obligatorium nach oder lehnen Aktien generell ab. Da muss die Frage

erlaubt sein, ob klare und eindeutige empirische Befunde zur Aktienkultur nicht

zur Kenntnis genommen werden. Das wäre dann eine Politik vorbei an den

tatsächlichen Entwicklungen und Verhältnissen", mahnt Dr. Helge Lach,

Vorsitzender des BDV Bundesverband Deutscher Vermögensberater, einer der

Trägerverbände des DIVA.



Starker Indexanstieg bei Geringerverdienenden und 50- bis 64-Jährigen



Geringverdienende sind seit Beginn der Erhebungen das Schlusslicht, wenn es um Seite 2 ► Seite 1 von 2





Aktienhausse und neue politische Lage sind TreiberMögliche Ursachen für diese deutliche Verbesserung gebe es mehrere, mutmaßtProf. Dr. Michael Heuser, der Wissenschaftliche Direktor des DIVA: "Das Jahr2024 war ein ausgesprochen erfolgreiches Börsenjahr mit begründeter Zuversichtauf Fortsetzung. Der KI-Hype scheint aus Sicht vieler Anleger voll intakt zusein. Zum Zeitpunkt der Befragung war Trump mit seiner wirtschafts- undbörsenfreundlichen Haltung bereits zum neuen amerikanischen Präsidenten gewählt.Zudem war die Ampelkoalition in Deutschland mit ihrem vielfach kritisiertenWirtschaftskurs schon Geschichte. All dies führt wohl zu einer positiverenGrundhaltung gegenüber Aktienanlagen."Politik sollte Trend endlich zur Kenntnis nehmenUmso mehr erstaunt der Blick in die Politik: "Schaut man sich die Programme zurBundestagswahl an, gibt es nur eine Partei, die den Trend sieht und verstärkenwill. Und das ist die FDP. Die plant höhere Freibeträge auf Kursgewinne und hältam Altersvorsorgedepot fest, bei dem es ähnlich wie heute bei Riester staatlicheFörderung auch für Fondssparpläne geben soll. Alle anderen Parteien denken mehroder weniger über eine gesetzliche Verpflichtung der Bürger zum Aktiensparen miteinem Obligatorium nach oder lehnen Aktien generell ab. Da muss die Frageerlaubt sein, ob klare und eindeutige empirische Befunde zur Aktienkultur nichtzur Kenntnis genommen werden. Das wäre dann eine Politik vorbei an dentatsächlichen Entwicklungen und Verhältnissen", mahnt Dr. Helge Lach,Vorsitzender des BDV Bundesverband Deutscher Vermögensberater, einer derTrägerverbände des DIVA.Starker Indexanstieg bei Geringerverdienenden und 50- bis 64-JährigenGeringverdienende sind seit Beginn der Erhebungen das Schlusslicht, wenn es um