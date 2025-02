Linde: 2 Milliarden US-Dollar gehen an die Aktionäre – Aktie bricht ein!

Der Umsatz von Linde blieb im vierten Quartal mit 8,28 Milliarden US-Dollar stabil, wobei sich ein positiver Währungseffekt von 2 Prozent bemerkbar machte. Bereinigt um Sondereffekte lag der Nettogewinn bei 1,90 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wuchs um 11 Prozent auf 3,97 US-Dollar, was Linde auf höhere Preise und Produktivitätsmaßnahmen in allen Segmenten zurückführt.

Der operative Cashflow stieg im vierten Quartal um 3 Prozent auf 2,81 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug der Kapitalaufwendungen von 1,25 Milliarden US-Dollar verblieb ein freier Cashflow von 1,56 Milliarden US-Dollar. Insgesamt schüttete Linde 1,99 Milliarden US-Dollar an Aktionäre aus.