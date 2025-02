Gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Skandinavien

Obwohl Skandinavien wirtschaftlich nur wenig Beachtung erhält, kommen einige sehr starke Unternehmen von den Nordländern. Carlsberg ist eine der global führenden Brauereien, Kone ist Spezialist für Aufzüge, der weltweit führende Streaming-Dienst Spotify kommt aus Schweden ebenso wie der größte Buy-Now-Pay-Later Anbieter Klarna. Und der Diabetes-Spezialist Novo Nordisk ist Europas Unternehmen mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung.

Günstige Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in Skandinavien sind günstig und stabil. Laut dem Economic Freedom Index der Heritage Foundation aus Washington sind Dänemark, Schweden und Norwegen unter den Top 10. Der Index misst Indikatoren wie Rechtsstaatlichkeit, Effizienz der Regulierung, die Einmischung des Staates in die Wirtschaft und den Grad der Liberalisierung der Märkte und des Arbeitsmarkts.

Auch die Aktionärsstrukturen sind in den nordischen Ländern tendenziell langfristiger orientiert als in „Rest-Europa“ oder den USA, laut der Unternehmensberatung McKinsey. Dadurch können Unternehmen ihre Strategie an langfristigen Zielen ausrichten. Demnach investieren rund 80% der börsennotierten Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung als ihre Konkurrenz. Wir stellen Ihnen in dieser Woche ausgewählte skandinavische Aktien mit hohen Dividendenrenditen und günstigen Fundamentalbewertungen näher vor.

