Finnischer Edelstahlhersteller Outokumpu Oyj mit geopolitischer Strategie

Outokumpu Oyj, ein finnischer Edelstahl-Produzent, hat seinen Zugang zu Chrom bis in die 2050er Jahre sichergestellt. Zur Produktpalette des Edelstahlherstellers gehören Präzisionsbänder, heiß und kalt gewalzter Edelstahl, Röhren sowie ein umfangreiches Portfolio an Flanschen, Montageeinrichtungen und Schweißzusatzwerkstoffen. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsbereichen Edelstahl Standard, Edelstahl Spezial sowie Ferrochrom tätig. Der 1932 gegründete Traditionskonzern ist seit der Übernahme der Edelstahlproduktion von Thyssenkrupp einer der größten Hersteller von rostfreiem Stahl weltweit und unterhält Produktionsstätten in Finnland, Schweden, Großbritannien und den USA.

Zyklisch geprägtes Geschäft

Das Stahlgeschäft ist zyklisch und volatil und davon können sich auch die Finnen nicht befreien. Während der vergangenen fünf Jahre schwankten die Umsatzerlöse zwischen 5,6 Mrd. Euro (2020 tief) und 9,5 Mrd. Euro (2022 hoch) und wuchsen unter dem Strich um durchschnittlich rund 1,7% p.a. auf zuletzt 6,96 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis schwankte im selben Zeitraum zwischen -8,0 Mio. Euro (2020 tief) und 1,04 Mrd. Euro (2022 hoch). Nun kommen gute Nachrichten aus dem Unternehmen, denn der Edelstahlspezialist hat Anfang Januar seine Schätzungen zu den Mineralreserven und -ressourcen der Kemi-Chrommine in Finnland aktualisiert und berichtet von einem um 95% größeren Vorkommen an Mineralien.