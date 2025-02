Mutterunternehmen des Messengers Snapchat im Aufwärtstend

Snap Inc. zieht zur Wochenmitte deutlich an. Der Kurs der Snapchat-Mutter klettert vorbörslich um rund 5% auf 12,16 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel am Dienstag betrug das zwischenzeitiliche Plus bereits rund 14%. Hintergrund des Kursanstieg: Nach Verbesserungen bei seiner Plattform für Werbeanzeigen hat Snap im vierten Quartal die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen.

So meldete das Unternehmen aus Santa Monica, Kalifornien, am Dienstagabend einen bereinigten Quartalsgewinn je Aktie von 16 US-Cent. Der Umsatz zog im vierten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um 14% auf 1,56 Mrd. US-Dollar an und lag damit ebenfalls knapp über den Konsensschätzungen der Wall Street (e: 1,55 Mrd. USD). Die Zahl der aktiven Nutzer kletterte im Berichtsquartal gegenüber dem Vorjahr um 9% auf 453 Mio. Hier zeigen sich offensichtlich erste Erfolge der Investitionsoffensive: Snap hat in den vergangenen Jahren viel Geld in KI und maschinelles Lernen investiert, um die automatische Platzierung von Anzeigen zu unterstützen und personalisierte Werbung zu erstellen.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.