Dax bleibt am Mittag fester - Hoffnung auf Konjunkturerholung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.750 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Der Dax macht sich ungeachtet aller Widrigkeiten daran, sein bisheriges Rekordkursniveau bei 21.800 Punkten anzugehen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Hilfe bekommt der Aktienindex durch die Kursgewinne beim Dax-Schwergewicht Siemens und dessen Tochtergesellschaften Siemens Healthineers und Siemens Energy.Insgesamt befindet sich die Mehrheit der 40 Dax-Unternehmen am Donnerstag auf der Gewinnerseite. "Lediglich die Vertreter der klassisch defensiven Branchen werden heute nicht gesucht. Der Optimismus über eine baldige Konjunkturerholung in Europa scheint ungebrochen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0360 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9653 Euro zu haben.