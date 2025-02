Diagnostikspezialist Qiagen setzt auf weitere Nachfragebelebung

(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Kurs, mehr Hintergrund.)

VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Nach rund zweijähriger Post-Corona-Delle hat sich der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen im vergangenen Jahr wieder etwas erholt. Dabei schlug sich der Konzern im Schlussquartal etwas besser als gedacht. Für 2025 baut das Management um Chef Thierry Bernard darauf, dass sich das "solide Wachstum des zweiten Halbjahres" fortsetzt. Finanzchef Roland Sackers deutete am Donnerstag für die Prognose durchaus Spielraum nach oben an. Dies hänge aber auch maßgeblich von der Entwicklung der politischen Großwetterlage ab, erklärte er. Die Ziele für 2028 wurden derweil bestätigt. Die Börse zeigte sich von den Nachrichten jedoch wenig überzeugt, die Aktie verlor zuletzt am Dax-Ende fast drei Prozent.

Insbesondere die Auswirkungen durch den Regierungswechsel in den USA seien vielfältig und sorgten für Unsicherheit, erläuterte Sackers. Qiagen erzielt in den USA rund die Hälfte seiner Umsätze und hat dort auch Produktionsstätten. Zum einen sei zwar auf steuerliche Erleichterungen unter dem neuen US-Präsidenten zu hoffen, führte der Manager aus, andererseits drohten womöglich Strafzölle auch für Europa. Zudem seien viele Kunden in den USA verunsichert, etwa weil Forschungsmittel gestrichen würden. "Es bleibt abzuwarten, was das für uns alles bedeutet." Auch in China bleibe das Geschäft wegen der dortigen Wirtschaftslage und der Tendenz zu heimischen Waren schwierig.