Autobauer Volvo Cars warnt nach Gewinneinbruch vor Turbulenzen - Aktie sackt ab

Kleinvisionaer schrieb 02.11.24, 12:58

Ich würde an deiner Stelle keine Angst vor Zöllen haben. Zölle gegen chinesische Hersteller haben höchstens einen kurzfristigen Effekt. Chinesische Hersteller sind schon dabei Werke in Osteuropa, Spanien und Portugal zu bauen. Dann fallen wieder keine Zölle an, wenn in der EU produziert. Bringt dann zwar auch Arbeitsplätze in der EU. Das Ziel europäische Hersteller zu stützen, wird aber mit Zöllen nicht erreicht.

Die Zeit ohne europäische Werke können chinesische Hersteller dank der besseren Kostenstruktur dann weiterhin günstig in Europa anbieten, halt nur zu lasten der eigenen Marge.



Geely plant sogar den Weg über Kooperationen statt eigener Werke zu gehen und würde dann einfach bei europäischen Herstellern produzieren lassen. Dann wären die Zölle Easy umgangen.



https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/china-geely-werke-europa-renault-volvo/#google_vignette