Honeywell gibt Druck durch Investor Elliott nach und plant Aufspaltung Der US-Konzern Honeywell will sich in drei Teile aufspalten. Die Luft- und die Raumfahrtsparte sollen vom Automatisierungsgeschäft als eigenständige Unternehmen abgetrennt werden, wie Honeywell am Donnerstag anlässlich seiner Bilanzvorlage für 2024 …